Alarifes celebran su día con música y tradición en Campeche

Aprovechando que el día de la Santa Cruz cayó en domingo, los alarifes fueron festejados en su día. Tacos de cochinita, refrescos y música prevalecieron entre las familias que acudieron a conmemorar a los albañiles.

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En Campeche son más de 19 mil trabajadores los que están registrados en el sector de la construcción, mayoritariamente como alarifes. Y mientras el tecladista tocaba, la pista seguía con las parejas, aunque en este caso en su mayoría mujeres quienes se desplazaban bailando.