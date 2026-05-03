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Alarifes celebran su día con música y tradición en Campeche

En Campeche, más de 19 mil alarifes celebraron el Día de la Santa Cruz con comida, música y baile, en un ambiente de tradición y reconocimiento a su labor.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

3 de may de 2026

1 min

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Tacos, música y baile en el Día de la Santa Cruz
Tacos, música y baile en el Día de la Santa Cruz / Lucio Blanco

Aprovechando que el día de la Santa Cruz cayó en domingo, los alarifes fueron festejados en su día. Tacos de cochinita, refrescos y música prevalecieron entre las familias que acudieron a conmemorar a los albañiles.

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En Campeche son más de 19 mil trabajadores los que están registrados en el sector de la construcción, mayoritariamente como alarifes. Y mientras el tecladista tocaba, la pista seguía con las parejas, aunque en este caso en su mayoría mujeres quienes se desplazaban bailando.

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