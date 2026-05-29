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"Adopción, una nueva oportunidad para los menores de Campeche": 13 han encontrado hogar en los últimos 5 años

En Campeche, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes reporta 13 menores adoptados en 5 años, incluidos casos de niños mayores y con discapacidad leve.

David Vázquez

Por David Vázquez

29 de may de 2026

1 min

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Proceso de adopción en Campeche exige talleres y exámenes psicológicos
Proceso de adopción en Campeche exige talleres y exámenes psicológicos / Especial

En Campeche todo menor tiene derecho a vivir en familia, ya sea la de origen, extensa-ampliada, de acogida o de acogimiento-preadoptivo, lo anterior de acuerdo con la “Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado”.

Pese a lo anterior, varios menores bajo resguardo del Estado están en espera de ser adoptados, un proceso largo que requiere que las autoridades certifiquen que los interesados cumplan con diferentes requisitos.

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La titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Campeche, Liliana Alejandra Adame Amador, recordó que el proceso de adopción no es fácil, pues las parejas o personas interesadas deben tomar un taller en la Jefatura de Adopción y someterse a exámenes psicológicos y otros estudios.

En los últimos 5 años, ya son 13 menores quienes han encontrado una familia, entre ellos uno de 10 años y dos con discapacidad leve, lo que representa un cambio significativo, pues la mayoría de parejas busca menores de 0 a 5 años.

13 menores han encontrado hogar en los últimos 5 años
13 menores han encontrado hogar en los últimos 5 años

Durante el sexenio se han otorgado 7 adopciones plenas, con todo el juicio concluido, además de 6 menores en acogimiento preadoptivo, quienes ya fueron entregados a las familias en espera de concluir el trámite legal.

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