Abandona alcaldía de Campeche vialidades; Regidores exigen respuesta a Biby Rabelo

El Ayuntamiento de Campeche apenas destinó 54 millones 119 mil pesos al Programa de Mantenimiento Vial: un 2.7 por ciento de los mil 937 millones 643 mil pesos contemplados en el Presupuesto de Egresos 2026.

A esto se suma que este año no habrá construcción de nuevas vialidades en el municipio ya que entre 48 conceptos en la materia, la alcaldía etiquetó la módica cantidad de cero pesos.

La situación resalta tras reclamos de regidores en sesión de Cabildo el pasado 28 de mayo, cuando se exigió a la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre responder a la situación.

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El regidor del PRI, Ricardo Medina Farfán, dijo que la petición fue realizada por los regidores de Morena ante reportes de calles y vías de circulación en mal estado.

Destacó que el municipio pretende emplear recursos para temas de obras públicas, siendo la mayoría de estos fondos de origen federal; alrededor de 300 millones, sin detallar si algún peso será usado en arreglar las arterias.

El regidor del PRI explicó que otra preocupación es la necesidad de proyectos de rehabilitación de avenidas en las que realizan obras de agua potable, como la Héroe de Nacozari y la López Portillo, donde se han reportado accidentes vehiculares en los últimos días.

Por ello, exhortó al Municipio a realizar trabajos después de la temporada de lluvias, pues ahorita sería de muy poco éxito intervenir vías y avenidas con las precipitaciones; en pocas palabras, serían recursos desperdiciados.