Falta de señalización en obras del Smapac provoca accidentes en Campeche

La falta de señales en las obras hidráulicas que ejecuta el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPAC) sobre la avenida López Portillo, ha sido la causa principal de los accidentes registrados durante las lluvias recientes, en los que vehículos han terminado dentro de los hoyancos.

Por tal razón, la Dirección de Tránsito y Vialidad emplazó al organismo a colocar señales y banderas, especialmente en las áreas donde han ocurrido los percances.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Rafael Miranda Ortiz, el Reglamento de Tránsito establece claramente que toda persona que ejecute una obra en la vía pública deberá implementar dispositivos y señalética vial.

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El funcionario explicó que la corporación mantiene presencia en zonas de alta circulación como la Glorieta del Infinito y la avenida Pedro Moreno, para agilizar el tránsito durante las ‘horas pico’. No obstante, varias excavaciones están abiertas y con señalización insuficiente, provocando accidentes durante la lluvia, debido a los encharcamientos que las cubren.

Así que hizo la petición al SMAPAC para colocar más señalamientos preventivos, banderas y personal de apoyo que advierta a los conductores sobre los riesgos.

Asimismo, identificó varios puntos proclives a inundaciones, entre ellos la calle Honda y zonas de Concordia, junto con áreas cercanas a La Ría, diversos tramos de la avenida López Portillo y sectores del malecón de la ciudad.