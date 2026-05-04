Pleito entre pareja casi termina en tragedia: Salvan a joven de tirarse al vacío en Playa del Carmen

Una joven fue rescatada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen luego de colocarse en una situación de riesgo sobre un puente peatonal, presuntamente tras una discusión con su pareja sentimental. El hecho generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia y momentos de tensión entre automovilistas y transeúntes.

De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde en el puente ubicado en la intersección de la avenida 28 de Julio con el bulevar Playa del Carmen, una zona de alta circulación vehicular. Testigos señalaron que la joven sostenía una acalorada discusión con su novio, la cual fue subiendo de tono hasta que, de manera repentina, la mujer subió a la parte más alta de la estructura, colocándose en una situación de peligro.

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Automovilistas que transitaban por el lugar alertaron de inmediato a las autoridades al percatarse del riesgo, lo que permitió una pronta intervención. Elementos de Tránsito Municipal que se encontraban en las cercanías acudieron como primeros respondientes, intentando dialogar con la joven para disuadirla y mantenerla a salvo mientras solicitaban apoyo adicional.

Minutos más tarde, arribaron al sitio unidades de emergencia, incluyendo ambulancias, personal del Cuerpo de Bomberos y elementos de Protección Civil, quienes desplegaron un operativo coordinado para atender la situación. Asimismo, se contó con la intervención del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), cuyos integrantes brindaron contención emocional a la joven durante el proceso.

Las autoridades lograron establecer comunicación con la mujer, quien se encontraba en una evidente crisis emocional. Tras varios minutos de diálogo, finalmente fue persuadida para descender del puente, siendo resguardada de inmediato por los equipos de emergencia.

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Por su parte, el novio de la joven permaneció en el lugar y ofreció su versión de los hechos a las autoridades, quienes tomaron conocimiento de la situación para los procedimientos correspondientes.

Una vez controlada la emergencia, la mujer fue valorada por paramédicos en el sitio y posteriormente recibió apoyo psicológico especializado para atender su estado emocional. Finalmente, fue retirada del lugar bajo supervisión, evitando así una tragedia.