Campeche supera a Yucatán y Quintana Roo en empleo rural

De acuerdo con el Reporte Trimestral del Empleo en el Sector Primario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), hasta el cuarto trimestre de 2025, el 7.51 por ciento de la población de Campeche se dedicaba al sector primario, que en comparación con el 4.31% de Yucatán y el 1.77% de Quintana Roo, situaba a Campeche como la zona con mayor cobertura en este tipo de actividades económicas.

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El informe reveló que en Campeche, hasta el último trimestre de 2025, alrededor de 72 mil 260 personas se dedicaban al Sector Económico Primario, que incluye agricultura, ganadería, pesca, acuacultura y silvicultura. En relación con los 962 mil 14 habitantes del Estado estimados por el Coespo, equivalen al 7.51%.

En Yucatán, con 2 millones 498 mil 676 habitantes, 107 mil 685 personas se dedicaban al Sector Primario, lo que representa el 4.31%. En Quintana Roo, con 2 millones 81 mil 635 habitantes, solo 36 mil 908 personas se dedicaban a estas actividades, equivalente al 1.77%.

Entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025, la variación absoluta en Campeche fue de 471 personas, un incremento del 0.66%, al pasar de 71 mil 789 a 72 mil 260 trabajadores en el sector.