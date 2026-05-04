Violencia contra maestros preocupa en Campeche

En Campeche, la violencia contra las y los maestros ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en una preocupación creciente dentro del ámbito educativo y, aunque muchos casos no son denunciados formalmente, sí existen registros y testimonios que evidencian agresiones no solo por parte de alumnos, sino también de padres de familia e incluso entre el personal educativo, una situación que se concentra principalmente en municipios de la región Sur del Estado: Candelaria, Palizada, Carmen, Escárcega y Calakmul.

De acuerdo con la Secretaría de Educación (Seduc) del Estado, en el Ciclo Escolar 2024-2025 fueron tres maestros los que denunciaron formalmente haber sido agredidos por padres de familia.

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Ante este panorama, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) celebró la reciente reforma al Código Penal local aprobada por el Congreso del Estado, la cual establece que las agresiones contra maestras, maestros y personal educativo serán consideradas delitos calificados, lo que implica sanciones más severas.

El secretario general de la Sección 04 del SNTE, Sergio Flores Gutiérrez, calificó esta iniciativa como un paso importante para visibilizar la problemática y brindar mayor protección jurídica al magisterio campechano. Señaló que hoy se presentan situaciones de violencia dentro de las escuelas que antes no eran comunes, lo que obliga a replantear mecanismos de prevención y atención.

Explicó que, si bien el número de casos detectados es reducido —entre cinco y 10 reportes—, no refleja la realidad completa, ya que muchas situaciones se resuelven de manera interna o simplemente no se denuncian.

En ese sentido, insistió en la necesidad de fomentar una cultura de denuncia para evitar que incidentes menores escalen a conflictos mayores.

Flores Gutiérrez detalló que las agresiones pueden originarse en distintos niveles: desde alumnos hacia docentes, de padres de familia hacia personal educativo, e incluso entre maestros o directivos. “Lo importante es garantizar la integridad de los trabajadores de la educación, quienes en muchas ocasiones quedan en estado de indefensión ante acusaciones o conflictos”, subrayó.

Asimismo, indicó que los municipios donde se han identificado estos casos se ubican principalmente en la zona sur de la Entidad, como Candelaria, Palizada, Carmen, Escárcega y Calakmul, donde las condiciones sociales y educativas presentan retos particulares.

El dirigente sindical añadió que, además de esta reforma, es necesario continuar el impulso a las iniciativas complementarias que protejan tanto a docentes como a la comunidad educativa en general, incluidas medidas para sancionar denuncias sin sustento que afecten la reputación del magisterio.

Agregó que esta modificación legal abre la puerta para que, a través de foros y mesas de trabajo, se construyan nuevas propuestas que fortalezcan el marco jurídico y garanticen condiciones seguras para el ejercicio de la docencia en Campeche