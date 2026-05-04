Se vuelca lancha con adultos y niños en Sabancuy previo al paseo de la Santa Cruz

Este lunes volteó una lancha de las que iba a participar en el paseo de la Santa Cruz por el estero, unos minutos antes que salieran en el recorrido, en donde afortunadamente fue el susto y nada más hubo algunas personas golpeadas y asustadas, y los pescadores que estaban cerca en las otras lanchas los fueron a auxiliar.

Noticia Destacada Atropellan a estudiante rumbo a la escuela en la 1 de Mayo, en Ciudad del Carmen

Los hechos pasaron en el estero de Sabancuy alrededor de las 13:00 horas cuando los pescadores empezaban a acomodar sus lanchas adornadas para salir en el recorrido con la Santa Cruz por el estero, sin embargo, en una lancha que estaba a unos 50 a 100 metros de la orilla del mar, el peso de un lado de la lancha la ganó y se volteó, en donde afortunadamente habían más lanchas cerca y llegaron para auxiliar a las personas que iban en la lancha.

En la lancha iban alrededor de unos 10 adultos y cuatro niños, en donde uno de los adultos se hizo mucho a un lado y estaba a punto de caer al agua, por lo que los otros pobladores lo quisieron agarrar y el peso se fue hacia un lado, y fue lo que provocó que se volteara la lancha.

Se voltea lancha en paseo de la Santa Cruz; pescadores rescatan a tripulantes / Pedro Díaz Rivero

Afortunadamente el motor de la lancha estaba casi detenido, por lo que al voltearse lo apagaron y la gente cayó al agua, en donde los pescadores que estaban en las lanchas cercanas de manera inmediata se acercaron para ayudarlos y rescatar a las personas.

De inmediato se llamó a la ambulancia que llegó en poco tiempo y se puso en un muelle cerca del lugar donde se hundió la lancha y le dieron atención a los golpeados, y minutos más tarde llegó Protección Civil del Carmen para apoyar en lo que se necesitara.

Después del accidente otros pescadores apoyaron para llevar la lancha a la orilla y las demás lanchas se empezaron a organizar para empezar el recorrido de las lanchas con la Santa Cruz por el estero.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH