Conductor de camioneta huyó tras arrollar a motociclista en Chetumal

La madrugada de este lunes, alrededor de las 5:20 de la mañana, se registró un fuerte accidente en la ciudad de Chetumal que dejó a un joven motociclista gravemente lesionado y mantiene a las autoridades y familiares en la búsqueda del responsable, quien se dio a la fuga tras el impacto.

De acuerdo con testigos y los primeros reportes, el joven Jesús Joanem, de 22 años de edad, circulaba con preferencia sobre la avenida Francisco I. Madero cuando, al llegar al cruce con la calle San Salvador, se impactó con una camioneta de color negro. El conductor de la unidad no respetó el señalamiento de alto total y provocó el percance. Por la fuerza del golpe, la motocicleta quedó completamente destruida y Jesús salió proyectado varios metros sobre el pavimento.

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Vecinos de la zona y automovilistas que transitaban por el lugar en ese momento fueron quienes dieron aviso inmediato al número de emergencias 911. Minutos después arribaron paramédicos de la Unidad de Respuesta a Emergencias Médicas (UREM), quienes brindaron los primeros auxilios al joven.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital General de Zona del IMSS en Chetumal. El parte médico más reciente indica que su estado de salud es delicado y presenta traumatismo craneoencefálico severo, además de múltiples fracturas. Permanece internado bajo observación especializada.

En el lugar del accidente quedaron esparcidos restos de la motocicleta y autopartes de la camioneta involucrada, lo que evidencia la magnitud del impacto. Elementos de la Dirección de Tránsito Estatal acudieron para realizar el peritaje correspondiente.

Familiares de Jesús Joanem y vecinos de la colonia han hecho un llamado urgente a la ciudadanía. Solicitan que, si alguien cuenta con cámaras de videovigilancia particulares o de comercios cercanos al cruce de Madero con San Salvador, revise las grabaciones entre las 5:15 y 5:30 de la mañana de este lunes. El objetivo es obtener placas, características más precisas de la camioneta o el rostro del conductor, para que pueda ser identificado y localizado por las autoridades.

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“Lo único que pedimos es que el responsable dé la cara y se haga cargo de los daños materiales y, sobre todo, de los gastos médicos. Jesús está luchando por su vida y su familia no tiene cómo solventar todo lo que viene”, expresó uno de los vecinos que auxilió en el lugar.

La Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación por los delitos de lesiones y daños, agravados por la fuga del conductor. Tránsito Estatal informó que se revisarán las cámaras del C5 cercanas a la zona para dar seguimiento a la ruta de escape de la camioneta.

Las autoridades exhortan a cualquier persona que tenga información que ayude a dar con el paradero del responsable a comunicarse de forma anónima al 911 o al 089.