Anexos en Campeche operan sin regulación profesional

A pesar de que el 70 por ciento de los internos en los llamados “anexos” presenta una condición médico-psiquiátrica, en Campeche no existe, hasta el momento, un centro profesional especializado en atención a las adicciones, de acuerdo con el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones.

Estos espacios no brindan servicios de psiquiatría, medicina ni enfermería, y se limitan a un modelo de “ayuda mutua” basado en la espiritualidad.

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Para el médico psiquiatra Gilberto César García Salazar, esta situación representa un problema grave, ya que el consumo de sustancias ha incrementado en la Entidad. Según el Centro de Integración Juvenil (CIJ) A.C., las principales sustancias por las que se busca atención en dichos lugares son el alcohol, la marihuana, la cocaína y las metanfetaminas.

Además, la Secretaría de Educación (Seduc) del Estado informó que, de marzo de 2025 a marzo de 2026, se detectaron 169 casos de consumo en escuelas primarias y secundarias entre los alumnos.

García Salazar, director del Hospital Psiquiátrico de Campeche, advirtió que la operación actual de los anexos evidencia la urgencia de una intervención integral por parte de las autoridades, ya que estos sitios atienden a una población altamente vulnerable que requiere servicios especializados en salud mental.

Señaló que es indispensable la coordinación interinstitucional con la Fiscalía General del Estado (Fgecam), la Copriscam, la Segob, la Secretaría de Salud (SSa) y el IMSS-Bienestar.

Reveló que existe la intención de realizar reuniones interinstitucionales para unificar criterios, establecer lineamientos y generar un consenso que permita reestructurar los centros de atención existentes, muchos de los cuales operan sin regulación. Actualmente, solo uno de estos anexos cuenta con reconocimiento de la Conasama.

El especialista explicó que la mayoría de los programas se basan en modelos como los “12 pasos de Alcohólicos Anónimos”, que no sustituyen la atención profesional requerida por los pacientes con adicciones y trastornos asociados.

Alertó sobre prácticas inadecuadas en algunos anexos, como el internamiento involuntario y la aplicación de medidas correctivas sin sustento profesional, lo que puede afectar la recuperación de los pacientes.

Finalmente, reiteró que la solución de fondo radica en lograr un consenso entre autoridades y sectores involucrados para garantizar una atención digna, regulada y profesional a las personas con problemas de adicción en Campeche.