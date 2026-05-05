Con procesión y baile concluye la Expo Feria Ganadera Sabancuy 2026

SABANCUY, Carmen, Campeche. – El martes concluyó la Expo Feria Ganadera Sabancuy 2026, en donde los ganaderos realizaron la tradicional procesión a caballo con la Santa Cruz, y al terminar se realizó la misa en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, y después la comida para los ganaderos, y por la tarde jaripeo, y cerró con un baile popular.

Noticia Destacada Inicia la Expo Feria Ganadera con jaripeo y baile popular en Sabancuy

La procesión del gremio de los ganaderos con la Santa Cruz inició a las 10:00 horas en la capilla de la Santa Cruz, y recorrieron varias calles del poblado hasta llegar a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en donde se realizó la misa.

Al terminar la misa, los ganaderos fueron al convivio de su gremio en el salón de la Asociación Ganadera Local, en donde hubo comida, refrescos y las rifas, en donde decenas de socios ganaderos acompañados de sus familias pasaron varias horas de convivencia.

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JGH