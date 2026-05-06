Cisternas fisuradas causaron estallido gasolinera de Campeche

Unas grietas en las cisternas de combustible provocaron la explosión de la gasolinera “San Rafael” en la capital del Estado, que dejó como saldo un hombre con quemaduras y una mujer con crisis nerviosa, esto según el dictamen de la Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seprocicam).

La dependencia mantiene acciones de verificación en el sitio para prevenir nuevos incidentes, además de capacitar al personal en protocolos de emergencia. Recordó que la alcaldía de Campeche es la encargada de supervisar estos establecimientos e hizo un llamado a los propietarios de negocios de alto riesgo, como gasolineras y gaseras, a tener sus permisos vigentes, programas internos de Protección Civil y equipo adecuado de respuesta ante emergencias.

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El titular de la Seprocicam, Anuar Dager Granja, detalló que tras el incidente se procedió a ubicar el punto de origen del siniestro, identificándose el área de cisternas de almacenamiento, donde se detectaron grietas estructurales que derivaron en la explosión.

Como parte de las acciones inmediatas se realizó el corte de energía eléctrica, el acordonamiento del área y la suspensión de operaciones. Asimismo, se retiraron objetos de riesgo mientras se efectuaba la evaluación de daños, entre ellos el levantamiento de una parte de la losa de la cisterna.

En cuanto a las personas afectadas, informó que un hombre de 36 años, trabajador de mantenimiento, sufrió quemaduras de segundo grado en manos, antebrazos y abdomen, por lo que fue trasladado al Hospital del IMSS. En tanto, una mujer de 29 años presentó crisis nerviosa, siendo atendida en el lugar.

La dependencia indicó que tras el percance se levantó un acta de hechos y se aplicó la clausura preventiva para iniciar el proceso de documentación y determinar responsabilidades. Aunque el establecimiento cuenta con licencia vigente y un programa interno de Protección Civil avalado, se continúa con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del estallido.

Dager subrayó que no existe riesgo para la población aledaña, ya que los vapores de hidrocarburos se disiparon rápidamente. No obstante, reiteró el llamado a empresas de riesgo a notificar a las autoridades antes de realizar trabajos de mantenimiento y a reforzar sus protocolos de seguridad.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar en el Simulacro Nacional de hoy a las 11:00 horas, para fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.