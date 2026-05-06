Síguenos

Última hora

Deportes

Jugador que no se presente a la concentración del Tri hoy, quedará fuera del Mundial 2026

Campeche / Sucesos

Exceso de velocidad termina en choque sobre avenida Gobernadores, Campeche

Un choque por alcance en la avenida Gobernadores, presuntamente causado por exceso de velocidad, dejó daños materiales y movilización de emergencias.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

6 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Pareja involucrada salió ilesa tras el percance.
Pareja involucrada salió ilesa tras el percance. / Dismar Herrera

Daños de regular cuantía fue el saldo de un choque por alcance registrado en la avenida Gobernadores, a la altura del cruce de la Cuauhtémoc.

Dos vehículos atacados por pandilleros en Champotón

Noticia Destacada

Pandilleros vandalizan vehículos en Champotón

El percance ocurrió luego de que un trabajador de una empresa no guardara su distancia de seguridad y quien, al ir a exceso de velocidad, no pudo frenar e impactó la parte trasera a otro vehículo en el que viajaba una pareja.

Tras el golpe, la unidad afectada resultó con daños visibles en la parte posterior, mientras que sus ocupantes lograron salir ilesos. Mientras tanto, el caso fue reportado al número de emergencias, lo que activó la movilización de autoridades. A pesar de que no hubo heridos, el incidente generó afectaciones a la circulación en la zona durante varios minutos.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar