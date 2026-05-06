Exceso de velocidad termina en choque sobre avenida Gobernadores, Campeche

Daños de regular cuantía fue el saldo de un choque por alcance registrado en la avenida Gobernadores, a la altura del cruce de la Cuauhtémoc.

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El percance ocurrió luego de que un trabajador de una empresa no guardara su distancia de seguridad y quien, al ir a exceso de velocidad, no pudo frenar e impactó la parte trasera a otro vehículo en el que viajaba una pareja.

Tras el golpe, la unidad afectada resultó con daños visibles en la parte posterior, mientras que sus ocupantes lograron salir ilesos. Mientras tanto, el caso fue reportado al número de emergencias, lo que activó la movilización de autoridades. A pesar de que no hubo heridos, el incidente generó afectaciones a la circulación en la zona durante varios minutos.

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JGH