Pandilleros vandalizan vehículos en Champotón

Dos vehículos fueron vandalizados por un grupo de pandilleros, causando daños de regular cuantía, donde el incidente fue descubierto horas más tarde por ciudadanos, los cuales procedieron a iniciar su proceso legal.

Noticia Destacada Escárcega: Vecinos denuncian abandono de la calle 35 en Fertimex

Los hechos ocurrieron sobre la calle 24 entre 33 y 35, en el municipio de Champotón, donde los delincuentes atacaron una camioneta perteneciente a una empresa y un auto compacto, ambos debidamente estacionados. Estos dañaron los cristales, los cuales fueron rotos a pedradas.

Vecinos descubren vandalismo y denuncian ante Fiscalía / Especial

Al paso de las horas, la situación fue descubierta por vecinos de la zona al salir de sus viviendas, quienes dieron aviso a las autoridades. Al sitio llegaron elementos de la policía municipal para iniciar las diligencias correspondientes.

El caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.