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Campeche / Sucesos

Pandilleros vandalizan vehículos en Champotón

En Champotón, pandilleros vandalizaron dos vehículos estacionados en la calle 24. Vecinos alertaron a la policía y el caso ya está en manos de la Fiscalía.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

6 de may de 2026

1 min

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Dos vehículos atacados por pandilleros en Champotón
Dos vehículos atacados por pandilleros en Champotón / Especial

Dos vehículos fueron vandalizados por un grupo de pandilleros, causando daños de regular cuantía, donde el incidente fue descubierto horas más tarde por ciudadanos, los cuales procedieron a iniciar su proceso legal.

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Vecinos descubren vandalismo y denuncian ante Fiscalía
Vecinos descubren vandalismo y denuncian ante Fiscalía / Especial

Al paso de las horas, la situación fue descubierta por vecinos de la zona al salir de sus viviendas, quienes dieron aviso a las autoridades. Al sitio llegaron elementos de la policía municipal para iniciar las diligencias correspondientes.

El caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

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