Escárcega: Vecinos denuncian abandono de la calle 35 en Fertimex

Desde hace aproximadamente más de tres años la calle 35 entre 10 y 14 de la colonia Fertimex se encuentra en completo abandono por las autoridades municipales, debido a que se puede ver que está llena de baches y se dificulta transitar por este lugar para los vecinos.

Es difícil transitar tanto para los vehículos como para las personas por la calle 35 de la colonia Fertimex, debido a que está llena de baches, ante el abandono que la han tenido las autoridades municipales por años, y esa situación perjudica también a los vecinos, que en varias ocasiones lo han reportado a las autoridades en turno.

Pero han hecho caso omiso hasta el momento y cada día que transcurre los huecos aumentan en este lugar.

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Al notar que ninguna autoridad los ha tomado en cuenta, decidieron hacer un llamado público a la actual administración municipal, para que la Dirección de Obras Públicas se encargue de repavimentar la calle, que es utilizada por los habitantes del fraccionamiento Tren Maya, quienes esperan que esta vez su petición sea tomada en cuenta y no quieran actuar cuando empiece la temporada de lluvias.

Que se dificulta la reparación de la arteria vial o el material que se utiliza en esta obra se lo lleve el agua, pero también es necesario que sea con material de calidad para que tarde tiempo y no necesite reparación, para que las personas y vehículos puedan transitar sin problema alguno.