Polémica por 1.5 millones para festejos en Campeche

De nueva cuenta, el Ayuntamiento de Campeche pretende etiquetar un millón y medio de pesos para festejos de 15 años en el Ejercicio Fiscal 2026, situación que generó malestar entre regidores de Morena y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre ellos Ricardo Medina.

Durante la sesión extraordinaria de este 6 de mayo, la regidora América Nefertary Heredia Cosgaya señaló que el recurso podría utilizarse para atender otras necesidades del municipio, como los problemas en el suministro de agua registrados en los últimos días.

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Por su parte, el representante del PRI indicó que el tema llama la atención, ya que inicialmente no se presentaron detalles, sino hasta que surgieron cuestionamientos sobre el gasto, los beneficiarios y otros aspectos.

Asimismo, destacó que este año el Ayuntamiento de Campeche no reporta inversión en obras públicas durante el primer trimestre, de acuerdo con los informes financieros y contables del gobierno municipal.