Municipios de Campeche se unen al Primer Simulacro Nacional 2026: Evacúan escuelas y edificios públicos

En punto de las 11:00 horas de este miércoles, diversos sectores de los municipios de Carmen y Escárcega se sumaron al Primer Simulacro Nacional 2026. Bajo una hipótesis de sismo, tanto planteles educativos como edificios gubernamentales activaron sus protocolos para fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de respuesta ante desastres naturales.

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Orden y rapidez en el Campus Sabancuy

En la localidad de Sabancuy, alumnos del Campus de la Universidad Autónoma de Campeche participaron activamente en el ejercicio. Al sonar la alarma, los estudiantes evacuaron sus aulas de manera ordenada hacia la plaza cívica de la Escuela Preparatoria, logrando un tiempo de concentración de tres minutos y 48 segundos.

En Sabancuy, alumnos desalojaron el plantel en menos de cuatro minutos. / Pedro Díaz Rivero

Los integrantes de la Brigada de Protección Civil de la escuela orientaron a los jóvenes sobre la importancia de no perder la calma, no empujarse y buscar áreas seguras en caso de una contingencia real. Tras recibir las instrucciones pertinentes y verificar que no se presentó ningún incidente, los alumnos regresaron a sus actividades escolares habituales.

Evaluación de riesgos en el Ayuntamiento de Escárcega

Simultáneamente, en Escárcega, el personal del Palacio Municipal desalojó el inmueble tras activarse la alerta sísmica en los teléfonos celulares y altavoces. La movilización estuvo coordinada por la Dirección de Protección Civil, dirigida por Joaquín Guevara, quien supervisó que los empleados se dirigieran a la explanada de seguridad.

Trabajadores de Escárcega evacuaron edificios tras activarse la alerta sísmica. / Joaquín Guevara

Durante el ejercicio, las autoridades emitieron recomendaciones clave como no gritar, no correr y no empujar, además de enfatizar la identificación de las rutas de evacuación. El personal de Protección Civil destacó que este simulacro permitió identificar riesgos en el entorno del inmueble, los cuales serán tomados en cuenta para futuras capacitaciones.

Este esfuerzo conjunto, replicado en todo el estado, busca que tanto servidores públicos como la ciudadanía en general estén preparados para actuar de manera rápida y organizada, minimizando riesgos ante una catástrofe real.

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JGH