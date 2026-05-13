Muere magistrada Oyuki Ramírez Burciaga tras ataque de abejas en Zacatecas

La magistrada Oyuki Ramírez Burciaga, integrante del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, murió luego de permanecer hospitalizada durante nueve días tras un ataque de abejas ocurrido en el municipio de Guadalupe.

Los hechos se registraron el pasado 3 de mayo en una unidad deportiva, donde la magistrada se encontraba con su padre y su hijo durante un torneo.

De acuerdo con los reportes, los tres fueron atacados por múltiples abejas.

Durante la emergencia, Ramírez Burciaga se quitó la sudadera y se la entregó a su hijo para protegerlo, por lo que recibió una gran cantidad de picaduras.

Posteriormente, fue trasladada al Hospital General de Zacatecas, donde permaneció internada hasta su fallecimiento, ocurrido el 12 de mayo.

Noticia Destacada Fallece hombre que ingirió químico agrícola en la colonia Rancho Los Monos

Autoridades reportan choque anafiláctico

Autoridades sanitarias informaron que la magistrada sufrió un choque anafiláctico, una reacción alérgica grave que puede presentarse tras picaduras de insectos en personas susceptibles.

El caso generó consternación en el Poder Judicial de Zacatecas, que lamentó públicamente la muerte de Ramírez Burciaga y expresó condolencias a su familia.

Poder Judicial de Zacatecas lamenta su fallecimiento

Oyuki Ramírez Burciaga se desempeñaba en la Segunda Sala Penal y Adolescentes. Antes de convertirse en magistrada tras las elecciones judiciales de 2025, trabajó como secretaria proyectista en la misma sala.

La funcionaria contaba con más de 20 años de trayectoria dentro del Poder Judicial estatal. Carlos Villegas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, la recordó como una mujer amable, conciliadora y con buen trato en los distintos cargos que ocupó.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO