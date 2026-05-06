Issste en Campeche guarda silencio ante denuncias por falta de anestesiólogo

La dirección de la Clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) “Dr. Patricio Trueba de Regil” se negó a responder a las quejas de los derechohabientes expuestas el lunes pasado, quienes denuncian la falta de personal médico, lo que atrasa intervenciones quirúrgicas y pone en riesgo a pacientes con comorbilidades.

Como se informó, familiares de un maestro que sufrió una fractura por caída denunciaron que fue ingresado desde el 24 de abril y no ha sido operado porque se carece de un anestesiólogo.

Las hermanas Margarita Simá Ayil y Thalía Sugeydi Simá Ayil acusaron que la cirugía de su hermano, programada para ayer, se pospuso por la falta del especialista, con la posibilidad de trasladarlo a una clínica de Ciudad del Carmen o Mérida.

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Por Esto! solicitó la postura de la dirección del hospital, ante lo que las afectadas calificaron como negligencia médica. Pero la única respuesta fue que los directivos ya tienen conocimiento de las quejas, aunque guardaron hermetismo y hasta el cierre de edición no habían dicho nada más.

Ante este panorama, la vicepresidenta de la organización Conciencia Crítica de Campeche, Rosalía Hernández Estrella, calificó como un crimen la situación que enfrentan los derechohabientes del Issste y del IMSS, pues aseguró que se repiten problemas como la falta de especialistas, retrasos en tratamientos y desabasto de medicamentos, incluso en casos delicados como pacientes con cáncer que deben costear sus propios tratamientos.

Hernández Estrella exhortó a la ciudadanía afectada a recurrir a mecanismos legales como el juicio de amparo, al considerar que la omisión en la atención médica podría constituir un delito.

Asimismo, criticó la inacción de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de Campeche (Camecam), a la que calificó como inoperante, y llamó a la población a organizarse y presentar quejas, al tiempo que cuestionó la falta de respuesta institucional, frente a una problemática que refleja una crisis en el sistema de salud estatal.