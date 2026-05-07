Restauranteros esperan repunte por Día del Maestro en Campeche

El mes de mayo no solo representa una importante derrama económica para los restauranteros por el Día de las Madres, ya que los 40 comercios afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Campeche también esperan un incremento en sus ventas durante el Día del Maestro, que se conmemora el próximo 15 de mayo.

El presidente de la Canirac, Rodrigo Bojórquez Ruiz, destacó que esta fecha representa un aumento de hasta 10% en la ocupación, especialmente por los paquetes promocionales que ofrecen los establecimientos.

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Tan solo en la capital existen 2 mil 44 negocios formales dedicados a los servicios de preparación de alimentos y bebidas, de estos 15 son de “servicios de preparación de alimentos por encargo”, 44 “centros nocturnos, bares, cantinas y similares” y 1,985 de “servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas”.

A nivel estatal la cifra alcanza los 6 mil 346 establecimientos, de los cuales 55 son de “servicios de preparación de alimentos por encargo”, 189 son “centros nocturnos, bares, cantinas y similares” y 6,102 de “servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas”.