“No quiero ollas ni estufas, lo que quiero son joyas y flores”, mamitas de Campeche piden regalo en su día

No quiero ollas ni estufas, lo que quiero son joyas y flores, expresaron ciudadanas como Romina Jesús y Carmen Guadalupe mientras recorrían los pasillos del mercado “Pedro Sáinz de Baranda” previo al 10 de mayo, Día de las Madres, fecha en que la mayoría de las reinas del hogar son consentidas con regalos y amor.

Pese a los deseos, comerciantes de ropa, flores y alhajas señalaron que el panorama es incierto de cara a los festejos, debido a las complicaciones económicas y el aumento de precios.

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Por ejemplo, Clara Puc destacó que, en el caso de las rosas rojas, el costo pasará de 30 a 40 pesos, lo que complica las ventas, pues si bien es algo común un incremento en los precios, no todos pueden darse el lujo de llevar arreglos con múltiples piezas, ya que se suman costos de adornos y otras flores.

En uno de los más de 10 puntos de venta de oro de la central de abastos, los encargados destacaron que la situación es difícil, pues ya se encuentran pocas piezas por debajo de los mil pesos.

Detallaron que las piezas de oro, con sus respectivas variedades, puede llegar a costar desde mil 600 a dos mil 200 pesos el gramo, incluso hay mayores costos.

Por otro lado, de acuerdo con la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) del 2025, entre 2024 y años anteriores en Campeche habían nacido 11 mil 722 personas.

De acuerdo con datos avalados por el Inegi, en 2024 hubo seis mil 844 nacimientos, en 2023 un promedio de tres mil 71 nuevas vidas, en 2022 fueron 522, durante el 2021 se registraron 345 nuevas personas, en 2020 un acumulado de 276 y en 2019 y años anteriores el número fue de 664.

Mercado Pedro Sáinz de Baranda prepara festejos con música y comedia / David Vázquez

Otros regalos

Por su parte, los comerciantes Valentín y Clara, dedicados a la venta de ropa y otros artículos, señalaron que deben aprovechar estos días para sacar promociones e intentar movilizar diferentes productos. Destacaron es necesario ser inteligentes y estudiar qué lleva la gente, para evitar afectaciones.

Mientras que en la central de abastos, el director de Mercados y Rastro, Víctor Aguirre Montalvo, destacó que en la principal central de abasto en la capital y los periféricos habrá actividades importantes de comercialización.

Habrá 150 espacios establecidos del siete de mayo y días después del Día de las Madres.

Agregó que el 10 habrá un “bailongo” en el mercado con dos grupos musicales y un espectáculo de comedia.