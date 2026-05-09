Más de 300 jóvenes concluyen su Servicio Militar Nacional en Campeche

Con reconocimiento a 9 jóvenes que destacaron en pruebas de tiro, en disciplina, compromiso y otros valores, terminó el adiestramiento del primer bloque del nuevo sistema de formación del Servicio Militar Nacional SMN del municipio de Campeche.

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Desde las instalaciones del 10mo Batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional, 331 jóvenes recibieron el aval del personal militar y marino por haber concluido en tiempo y forma su compromiso con el país. Del total mencionado, 79 conscriptos realizaron su SMN con la Secretaría de Marina Semar y 255 con la Secretaría de la Defensa Nacional, desglosados en 252 jóvenes y 3 mujeres voluntarias.

Por su parte, la encargada de la Junta Municipal de Reclutamiento Campeche, Alondra Reyes, recordó que los cambios en el sistema de formación bajo el SMN y disposiciones de ley han ayudado a que más jóvenes se acerquen y pregunten sobre los requisitos para realizar su servicio. Destacó que el año pasado en el municipio de Campeche hubo mil 348 jóvenes inscritos, a quienes les tocó con la Zona Naval o el 10mo Batallón. Los suertudos fueron 62 a quienes les tocó bola negra.

Destacó que este año el segundo escalón de jóvenes inicia en agosto y concluye aproximadamente durante el mes de noviembre. “Hasta hace un tiempo los chicos no le tomaban la importancia al proceso de tramitar su cartilla, pero no solamente es un documento con validez aquí, pues ya es un documento solicitado para tramitar una titulación o el acceso a una base laboral a nivel estatal o federal”, finalizó.

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JGH