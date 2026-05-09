Seis ejecutados en menos de 12 horas sacuden el sur de Campeche

En menos de 12 horas fueron asesinadas seis personas con armas de fuego en la región Sur del estado, los cuales derivaron en la apertura de cinco carpetas de investigación por homicidio y uno más fue clasificado como feminicidio. Las víctimas son de dos hechos distintos en Escárcega y Calakmul; y una persona más resultó lesionada durante estos ataques.

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Inicialmente, en la comunidad de Juan de la Barrera, de Escárcega, fueron localizados dos hombres sin vida y, al parecer, uno más lesionado, al interior de un vehículo color rojo, sobre una carretera de la zona, durante la madrugada del viernes. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas habrían sido interceptadas por sujetos armados cuando circulaban a bordo de la unidad; sin embargo, al intentar escapar, los agresores les dispararon y provocaron la muerte de dos ocupantes y supuestamente dejaron a un tercero herido.

Escárcega y Calakmul registran ataques armados con saldo de seis muertos y un herido. / Por Esto!

El presunto sobreviviente del ataque armado habría sido trasladado al Hospital IMSS Bienestar Doctor Janell Romero Aguilar para su atención médica, aunque se presume que su estado de salud se reporta delicado ante las heridas causadas por los impactos de bala. Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana SPSC acordonaron el área, mientras personal del Servicio Médico Forense Semefo realizó el levantamiento de indicios y de los cuerpos, que fueron trasladados al anfiteatro de la Vicefiscalía Regional.

Posteriormente, el fiscal general del Estado, Jackson Villacís Rosado, informó que este hecho estaría relacionado con un conflicto familiar por tierras, hasta el momento no hay personas detenidas, aunque ya se tienen identificados posibles responsables.

Segundo caso

Horas más tarde, en Calakmul, fueron localizados los cuerpos de tres hombres y una mujer dentro de un automóvil color blanco, todos con impactos de bala. El hallazgo ocurrió sobre la vía estatal Xpujil–Dzibalchén, a la altura del entronque de Nuevo Bécal.

De acuerdo con datos recabados, las víctimas —del ejido El Refugio— habrían cobrado apoyos de programas federales como Pensión de Adultos Mayores y Sembrando Vida que, en conjunto, oscilaban por 50 mil pesos, por lo que presuntamente fueron interceptadas para ser despojados del dinero.

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Los agresores dispararon al vehículo y provocaron la muerte inmediata de los cuatro ocupantes, para luego huir tras el robo. En la mañana, personas de la zona dieron aviso a las autoridades. Elementos de la SPSC acordonaron el área y notificaron a la FGE, y personal del Semefo realizó el levantamiento de evidencias y de los cuerpos, para ser trasladados al anfiteatro para las diligencias correspondientes.

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JGH