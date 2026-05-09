Recién casados sufren brutal accidente en carretera de Hopelchén; joven pierde la vida

Se suscitó un trágico accidente en la vía federal 261 Hopelchén–Bolonchén de Rejón, cuando un matrimonio originario de la comunidad maya de El Poste que viajaba en motocicleta, fue embestido por una camioneta tipo Van que invadió el carril al rebasar a otra unidad, falleciendo en el lugar de los hechos el conductor de la moto, en tanto que su esposa resultó con lesiones, y paramédicos la auxiliaron y le prestaron los primeros auxilios.

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De acuerdo a datos recabados, el joven matrimonio, ya en altas horas de la noche de este viernes, salió de la ciudad de Hopelchén con destino a su localidad El Poste, ubicado a 12 kilómetros de la cabecera municipal, pero al pasar el rancho de San Judas Tadeo, cerca del kilómetro 90 al llegar a una curva, se presume que la camioneta que se dirigía a la ciudad de Hopelchén rebasó a otra unidad e impactó a los motociclistas que venían en el otro carril.

Tras el fuerte impacto, los jóvenes terminaron fuera de la cinta asfáltica al igual que la camioneta en cuestión, y el joven conductor de la motocicleta de nombre con iniciales A. M. K. falleció de forma instantánea, y su esposa resultó herida. Conductores que pasaban por el sitio, al no haber señal de telefonía celular en la ciudad de Hopelchén, dieron aviso a una patrulla y reportaron el trágico accidente; también dieron aviso a la Asociación Nacional de Voluntarios en Emergencias Anved, cuyos paramédicos se trasladaron al lugar.

Al llegar, confirmaron que el masculino ya no tenía signos vitales y su esposa estaba politraumatizada, por lo que la trasladaron a bordo de una ambulancia al Hospital del IMSS Bienestar Dr. Pedro Lara y Lara, de la ciudad de Hopelchén para su atención médica.

De igual manera, llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para evitar otro accidente, ya que el hecho de tránsito sucedió cerca de una curva en pendiente en el kilómetro 90 de la mencionada vía. De manera extraoficial trascendió que los jóvenes eran recién casados, y el accidente enlutó a una conocida familia de la comunidad de El Poste. Se desconoce si el conductor de la camioneta responsable fue detenido o huyó del sitio antes de que llegase la autoridad.

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JGH