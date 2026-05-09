Motomandadito derrapa al evitar choque con camioneta de valores en Escárcega

Policontundido resultó el conductor de una motocicleta Italika de color negro, placa 43GYE5 del estado, de oficio repartidor, después de derrapar sobre el pavimento al frenar de golpe para evitar chocar con una camioneta Nissan de color blanca, placa TB 7670 M del estado de Quintana Roo, de una empresa de valores conducida por un hombre, cuando circulaba en la noche sobre la calle 27 entre 26 y 26 A de la colonia Centro, fue atendido por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias SAMU, tomaron conocimiento elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana SPSC.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron en la noche cuando circulaba sobre la calle 27, a exceso de velocidad, una motocicleta Italika de color negro, conducida por un joven de oficio repartidor o mandaditos, cuando antes de llegar al cruce de la calle 26 de la colonia Centro, intempestivamente una camioneta de valores que se encontraba estacionada en esos momentos, su conductor intentó salir, pero no se percató de la motocicleta que circulaba sobre esa dirección, el motociclista al ver que se iba a impactar frenó de golpe, lo que ocasionó que derrapara sobre el pavimento y resultara policontundido, donde fue atendido por personal del Sistema de Atención Médica y no hubo necesidad de ser trasladado a algún centro médico.

Al lugar llegaron los elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana SPSC que acordonaron el área y levantaron evidencias, y el personal médico les mencionó que solo estaba policontundido y no había necesidad de que sea trasladado a un centro médico, enseguida el conductor de la camioneta de valores y el motociclista decidieron llegar a un acuerdo en pagarle los daños materiales de la motocicleta y solo firmaron un documento de deslinde de responsabilidades, posteriormente se retiraron del lugar del accidente.

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JGH