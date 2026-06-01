Campeche lidera incremento de casos de Diabetes en la Península

Con una diferencia de 823 diagnósticos respecto al total acumulado del año anterior, el Estado de Campeche encabeza la lista de entidades de la Península con mayor incremento de casos de Diabetes tipo I, II y Gestacional, presentando un aumento del 45.22%, frente al 27.32% de Quintana Roo y al 10.57% de Yucatán.

Hasta el 16 de mayo de 2026, de acuerdo con el reporte semanal de la Secretaría de Salud (SSa) Federal, Campeche suma 2,643 casos acumulados de diabetes, superando por más de 800 diagnósticos los registrados en el mismo periodo de 2025.

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Aunque numéricamente Campeche presenta la menor cantidad de diagnósticos (Quintana Roo: 3,505, Yucatán: 3,326), es la entidad con el mayor incremento porcentual respecto al año anterior.

Diabetes Tipo I : aumento del 60% , con 8 casos frente a 5 en 2025 .

: aumento del , con frente a . Diabetes Tipo II : incremento del 43.95% , con 2,594 casos frente a 1,802 en 2025 .

: incremento del , con frente a . Diabetes Gestacional: aumento del 215.38%, con 41 casos frente a 13 en 2025.

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica caracterizada por altos niveles de glucosa en la sangre debido a la deficiente producción de insulina, causando daños irreversibles en órganos.