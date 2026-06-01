Jóvenes de Ciudad del Carmen dejan de elegir carreras petroleras y apuestan por la Inteligencia Artificial

La disminución significativa en el interés de los jóvenes por carreras relacionadas con el sector petrolero es una tendencia que ha obligado a la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) a replantear parte de su oferta académica; así lo dio a conocer la rectora, Sandra Martha Laffón Leal, al anunciar que, aunque la institución mantiene estable su proceso de admisión para el ciclo 2026, han lanzado una segunda ronda de exámenes.

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La semana pasada se realizó la aplicación del examen para el ingreso a los 29 programas educativos de licenciatura vigentes. Según explicó, fueron 1,980 aspirantes quienes efectuaron el EXANI II, de los cuales 838 lo hicieron para las licenciaturas de las Facultades de Derecho, Ciencias Económicas Administrativas, Química, Ciencias de la Información y Ciencias Educativas en el Campus Principal; y 1,142 para los Programas Educativos de Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, y Ciencias Naturales.

Ante esta afluencia, la académica explicó que actualmente las carreras con mayor demanda son Medicina, Contaduría y Negocios Internacionales, mientras que Ingeniería Petrolera ha registrado una reducción considerable en el número de aspirantes. "Se ha disminuido la demanda de Ingeniería Petrolera aproximadamente entre un 50 y un 60 por ciento. Hoy las carreras más solicitadas son Medicina, Contabilidad y Negocios Internacionales", señaló.

Ante este panorama, adelantó que la universidad ya trabaja en nuevas propuestas académicas orientadas a las necesidades del mercado laboral y las tendencias tecnológicas emergentes. Entre ellas destaca una posible carrera relacionada con Inteligencia Artificial, impulsada desde la Facultad de Ciencias de la Información.

La rectora explicó que la institución se encuentra en proceso de actualización de su modelo académico, con el objetivo de fortalecer aquellas áreas con mayor proyección a futuro y responder a los cambios económicos y sociales que enfrenta la región. Pese a este panorama, señaló que la matrícula estudiantil se ha mantenido estable, aunque advirtió que las universidades enfrentan un reto demográfico debido a la disminución de la población joven a nivel nacional e internacional.

"No podemos hablar de un incremento importante en el ingreso porque hay menos jóvenes. Estamos enfrentando una disminución demográfica que va a continuar en los próximos años, por lo que las universidades debemos transformarnos y buscar nuevos segmentos de estudiantes", explicó. Por ello, la Unacar analiza ampliar su oferta hacia programas virtuales, educación continua, capacitación técnica y opciones dirigidas a personas adultas que desean continuar su formación profesional.

Laffón Leal destacó los resultados obtenidos por la universidad en los exámenes de egreso del Ceneval, y es que durante 2025 un total de 162 estudiantes obtuvieron reconocimientos de desempeño sobresaliente, cifra que representa un crecimiento importante respecto a años anteriores. Detalló que en 2023 se registraron 26 reconocimientos, en 2024 fueron 55 y en 2025 la cifra ascendió a 162 estudiantes distinguidos, principalmente en carreras como Medicina, Derecho, Ingeniería Mecánica y Contaduría.

Finalmente, aseguró que la universidad continuará fortaleciendo su calidad educativa, modernizando sus programas y adaptándose a las nuevas necesidades del entorno para mantener su competitividad y seguir formando profesionistas para Ciudad del Carmen y la región.

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JGH