Apagones en Escárcega: Vecinos de la colonia Concordia cumplen tres días sin luz por fallas de CFE

Desde hace tres días, que vecinos de la calle 44 de la colonia Concordia han tenido problemas de apagones de energía sobre todo en la madrugada, que la causa podría ser que las líneas de energía de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, chocan al ser movidas por el viento y es necesario que se solucione esta situación, declaró Enrique Velázquez Reyes, líder natural del lugar.

Noticia Destacada Mujeres en Campeche lideran el emprendimiento: 8 de cada 10 certificaciones del ICATCAM son de ellas

Los apagones de energía que los vecinos de un sector de la colonia Concordia han sentido desde hace tres días, sobre todo en la madrugada, y en ocasiones los han dejado a oscuras, este problema se debe a que chocan las líneas de energía de la CFE, cuando el viento está muy fuerte o cuando llueve, y les ha causado problemas debido a que, al no funcionar sus aparatos como ventilador o aire acondicionado, tienen que soportar el fuerte calor y el ataque de los mosquitos.

Pero este problema ha ocasionado que a una vecina del lugar estos apagones le quemaran su televisión, y no van a esperar que a los demás colonos también les suceda lo mismo, y nadie les va a pagar sus aparatos en caso de que se echen a perder por una descarga eléctrica.

Y tampoco van a esperar mucho tiempo para que el personal de la CFE acuda a solucionar el problema, por eso le hacen un llamado para que acudan a verificar la situación, al no actuar los apagones continuarán y mientras, hasta las luminarias de la calle han dejado de funcionar y se han quedado a oscuras, y es un riesgo para los habitantes de ese sector y sobre todo para las mujeres y niños que caminan por ese lugar.

Ante esta situación, los vecinos decidieron demostrar su descontento y exigir que su petición pública sea tomada en cuenta por los funcionarios de la dependencia y enviar al personal a solucionar el problema que tiene varios días que perjudica a los colonos, que los ha dejado a oscuras en varias ocasiones, que los ha llevado a la necesidad de tener que arrojar la comida a la basura porque se les echa a perder al no funcionar su refrigerador ante la falta de energía.

Esperan que esta petición sea tomada en cuenta y no esperen mucho tiempo para acudir a solucionar el problema de una vez antes de que se pueda dar otro apagón.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH