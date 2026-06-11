Iglesias de Calkiní requieren intervención arquitectónica urgente

La iglesia de Guadalupe también tiene afectaciones en el inmueble de acuerdo a los reportes a la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado, además de los daños que tienen los templos de San Roque y San Luis Obispo en Calkiní, por lo que es necesario una intervención arquitectónica para su mejoría.

En el caso de la iglesia de San Luis Obispo se colapsó el techo el 29 de diciembre de 2024 y aún se encuentra en reparación la estructura de la bóveda; mientras que en el templo de San Francisquito, conocido popularmente por los campechanos, aunque se construyó para proferir la fe a San Roque, ocurrió el pasado 30 de mayo al caer en el interior de la puerta principal piezas que afectaron el ingreso por la calle 12.

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La directora del organismo estatal, Rosa Olvera Salinas, planteó que el seguro para los edificios históricos y religiosos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se debe activar con base en el dictamen técnico, así como para determinar el monto de inversión que se requiere para este tipo de inmuebles.

Argumentó que desconoce cuál es la afectación en la iglesia de Guadalupe, ya que el estudio corresponde al Centro INAH Campeche; sin embargo, adelantó que buscará un encuentro con el Obispo José Alberto González Juárez para buscar opciones de apoyo y se puedan realizar las intervenciones en los inmuebles a cargo de la Diócesis en la entidad.