¿Arthur se convertirá en huracán? Así puedes prepararte desde ahora en Campeche

El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, y el Centro Nacional de Huracanes, NHC, de EE.UU. vigilan una zona de baja presión en la Bahía de Campeche que podría evolucionar y dar origen a la Tormenta Tropical Arthur, el primer sistema nombrado de la Temporada de Ciclones Tropicales 2026 en el Atlántico.

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Probabilidad actual de desarrollo: Según el NHC, la zona tiene solo un 10% de probabilidad de formación tropical en los próximos 7 días, y similar en 48 horas. Las condiciones de cizalladura del viento limitan su desarrollo, por lo que, por el momento, no representa una amenaza inminente. Sin embargo, las autoridades piden no bajar la guardia, ya que estos sistemas pueden traer lluvias intensas, vientos fuertes e inundaciones repentinas en la Península de Yucatán, especialmente en Campeche.

¿Por qué es importante prepararse desde ahora?

La temporada de huracanes en el Atlántico inició el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. En Campeche, el litoral es vulnerable a marejadas, inundaciones costeras y encharcamientos en zonas bajas. La Secretaría de Protección Civil del Estado (SEPROCI) recomienda fortalecer la cultura de prevención.

Pasos clave para prepararse ante un huracán

1. Infórmate y mantente alerta

Sigue fuentes oficiales: SMN (smn.conagua.gob.mx), SEPROCI Campeche, Protección Civil municipal y el NHC.

Conoce la diferencia: Vigilancia (posible impacto en 48 horas) y Aviso (impacto inminente).

(posible impacto en 48 horas) y (impacto inminente). Descarga apps como “Alerta Campeche” o sigue redes oficiales.

2. Prepara un kit de emergencia (mochila de 72 horas)

Agua potable (al menos 4 litros por persona/día).

Alimentos no perecederos (latas, barras energéticas, galletas).

Botiquín de primeros auxilios, medicamentos especiales.

Linterna, pilas, radio de baterías, cargadores portátiles.

Documentos importantes en bolsa impermeable (INE, actas, seguros, contactos de emergencia).

Ropa, cobijas, artículos de higiene y para bebés/niños/mascotas.

3. Protege tu hogar

Limpia coladeras, canales y techos.

Asegura ventanas con persianas o tablas de madera (al menos ¾ de pulgada de grosor).

Recoge objetos del exterior (muebles, macetas) que puedan convertirse en proyectiles.

Revisa y poda árboles cercanos.

Ubica la válvula de gas y llaves de agua para cerrarlas si es necesario.

4. Plan familiar de evacuación

Identifica refugios temporales más cercanos (consulta con Protección Civil).

Define rutas de evacuación y punto de reunión.

Prepara tu vehículo: tanque lleno, kit de herramientas y llanta de refacción.

Si vives en zona costera o de riesgo de inundación, considera evacuar preventivamente.

5. Medidas especiales para familias

Para niños y adultos mayores: ten medicamentos, fórmula o pañales extras.

Mascotas: agua, comida y transportadora.

Personas con discapacidades o enfermedades crónicas: asegúrate de tener suministros adicionales.

Recomendaciones de Protección Civil en Campeche

No tires basura en calles ni obstruyas drenajes.

Revisa el estado de tu vivienda (techos, paredes, instalaciones eléctricas).

Evita circular por zonas inundadas y no intentes cruzar arroyos crecidos.

La SEPROCI y autoridades municipales han reforzado la vigilancia y están listos para activar planes de contingencia. Aunque Arthur tiene baja probabilidad de fortalecerse significativamente, la mejor defensa es la preparación anticipada.

Mantente informado y comparte esta nota. Ante cualquier duda, contacta a Protección Civil de tu municipio. ¡La prevención salva vidas!

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JGH