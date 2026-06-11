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Mujeres en Campeche lideran el emprendimiento: 8 de cada 10 certificaciones del ICATCAM son de ellas

Las mujeres representan el 80% de las personas certificadas por el ICATCAM en Campeche, destacando incluso en oficios como soldadura, plomería y electricidad.

David Vázquez

Por David Vázquez

11 de jun de 2026

1 min

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Campechanas dominan cursos de capacitación y rompen estereotipos laborales
Campechanas dominan cursos de capacitación y rompen estereotipos laborales / Especial

En Campeche, por cada 10 personas certificadas en diversas áreas de emprendimiento, 8 son mujeres, incluso en oficios como electricidad, plomería y soldadura, evidenciando el interés de las femeninas por incorporarse al sector laboral o emprender algún negocio.

Alfredo “N”, de 75 años, permanecerá en prisión preventiva en el penal de San Francisco Kobén.

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El director del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Campeche, ICATCAM, Fabricio Fernando Pérez Mendoza, reconoció que es una tendencia importante ver a más mujeres que hombres capacitarse, pero destacó que buscarán igualar los números.

Cabe recordar, las certificaciones de la institución están enfocadas en cinco sectores, siendo estos la gastronomía y servicios de alimentación, idiomas, estilismo e imagen, oficios y especialidades técnicas y certificación de competencias.

Pérez Mendoza agregó que esta situación incluso es positiva, pues los certificados emitidos por la institución tienen validez en todo el país, es decir, garantizan que las personas tienen conocimientos para incorporarse al mundo laboral o brindar servicios.

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JGH

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