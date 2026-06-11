Profepa clausura 205 hectáreas por remoción ilegal en Champotón

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó la remoción de vegetación forestal en una superficie de 205 hectáreas de terrenos ejidales ubicados en el ejido Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Champotón.

El daño ocurrió en una zona con vegetación de selva mediana subperennifolia, clasificada como un ecosistema de alta importancia ambiental por su biodiversidad y su función en la conservación de los recursos naturales.

La superficie afectada fue detectada mediante acciones permanentes de monitoreo y vigilancia de la Profepa en Campeche. El área se localiza dentro de una zona considerada de atención prioritaria.

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Durante la visita de inspección, se constató la remoción de cobertura forestal con fines de cambio de uso de suelo, por lo que se impuso como medida de seguridad la clausura total temporal del predio.

En la diligencia también se observó que la superficie ya había sido quemada; sin embargo, no se localizaron personas ni maquinaria realizando las actividades de desmonte al momento de la inspección.

Acciones legales

La Procuraduría informó que iniciará el procedimiento administrativo correspondiente y dará vista a la autoridad ministerial para que determine la posible comisión de delitos ambientales.

Asimismo, advirtió que continuará con las acciones legales y administrativas necesarias para imponer las sanciones que correspondan conforme a la legislación vigente a quienes incurran en actos ilícitos que atenten contra el medio ambiente.

Cabe señalar que, por un hecho similar, en abril la Profepa clausuró de forma total temporal un predio en el ejido Xmabén, en el municipio de Hopelchén, Campeche, al detectar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización. En ese caso se removió vegetación de selva e incendiaron 54.2 hectáreas.

Durante ese operativo, la visita de inspección en materia forestal contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes, mediante el uso de un dron, identificaron seis polígonos donde se realizaron actividades irregulares de desmonte.

En el sitio se observaron árboles derribados, raíces expuestas y evidencia de utilización de fuego activo para la quema de vegetación, lo que ocasionó afectaciones directas al ecosistema forestal, como la pérdida de cobertura vegetal, degradación del suelo y alteraciones al equilibrio ecológico de la selva.