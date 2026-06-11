Con la camiseta del Tri, campechanos viven la emoción del Mundial

La cuenta regresiva terminó y la pasión por el futbol comenzó a apoderarse de Campeche. Desde tempranas horas de este jueves, decenas de ciudadanos han sido vistos recorriendo las calles, realizando compras, trabajando o simplemente disfrutando del día portando con orgullo la camiseta verde de la Selección Mexicana.

En el Centro Histórico y diversos puntos de la ciudad, el ambiente mundialista ya se hace presente previo al partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en el que México enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. La expectativa por el debut del Tricolor ha provocado que muchos campechanos adelanten la celebración y muestren su apoyo vistiendo los colores nacionales.

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Algunos aficionados han desempolvado jerseys de mundiales anteriores, mientras que otros han estrenado la nueva indumentaria de la Selección Mexicana. No han faltado las fotografías, las banderas y las conversaciones sobre el posible resultado del encuentro que marca el inicio de la justa mundialista.

“Hay que apoyar al Tri desde cualquier lugar. Aunque no estemos en el estadio, aquí en Campeche también se vive el Mundial”, comentó uno de los aficionados que caminaba por el malecón con la playera nacional.

La emoción también se ha trasladado a restaurantes, bares y hogares, donde familias y grupos de amigos se preparan para reunirse y seguir las incidencias del partido inaugural.

Con el verde, blanco y rojo presentes en las calles, Campeche se suma a la ola de entusiasmo que envuelve al país en el comienzo de una nueva Copa del Mundo, demostrando que la pasión por el futbol no conoce fronteras.