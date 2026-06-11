Costos de transmisión del Mundial afectan a empresarios campechanos

Los costos de los derechos para transmitir el Mundial en espacios comerciales representan una carga para los empresarios campechanos, quienes, ante la situación económica actual, difícilmente podrán cubrir montos que van de los 4 mil a los 24 mil pesos.

Así lo afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Héctor Cámara Mijangos, quien descartó un incremento significativo en la afluencia de visitantes a Campeche con motivo de la justa mundialista.

No obstante, consideró posible que algunos turistas extranjeros que permanezcan en México tras la competencia decidan visitar otros destinos del país, incluida la región maya.

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Respecto al costo de los permisos para la transmisión de partidos de fútbol, señaló que estos no están al alcance de la economía de los empresarios locales, ya que las licencias van desde los 4 mil hasta más de 24 mil pesos, dependiendo principalmente del número de mesas en restaurantes y establecimientos.

Indicó que la economía en Campeche está “comprimida”, por lo que es difícil asumir este tipo de pagos, aunque reconoció que se trata de las reglas establecidas por la FIFA, las cadenas televisivas que distribuyen la señal y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que regula este tipo de derechos.

Advirtió que, en caso de visitas de inspección por parte del IMPI, los establecimientos deberán acreditar el pago del paquete correspondiente que les permite la exhibición de los partidos, además de cumplir con los lineamientos de publicidad establecidos.

Sobre la posibilidad de atraer turismo extranjero derivado de la justa deportiva en ciudades sede como Guadalajara, Nuevo León y Ciudad de México, señaló que es complicado, ya que la mayoría de los visitantes suele permanecer en zonas cercanas. Sin embargo, no descartó que algunos decidan viajar a otras regiones del país, incluyendo el sureste, como Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Indicó que será necesario esperar a que concluya el Mundial para evaluar el impacto real en la llegada de turistas internacionales a la región. Mientras tanto, el sector hotelero se prepara para recibir al turismo nacional que recorre el país durante las vacaciones de verano, así como a visitantes regionales.

Además, destacó que la clasificación de Campeche como estado seguro, al igual que Yucatán, por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, representa un activo importante para atraer visitantes y promover los atractivos, la gastronomía y la riqueza cultural de la entidad.