¿Dónde ver el México vs Sudáfrica en Campeche hoy?

La fiebre del futbol ya se vive en Campeche y los aficionados tendrán varias opciones para disfrutar del partido inaugural entre México y Sudáfrica, correspondiente al arranque de la Copa del Mundo 2026.

Uno de los principales puntos de reunión será el Fan Fest del Jaguar, instalado en la Concha Acústica "Domo del Jaguar", ubicada en el barrio de San Román, donde autoridades estatales preparan la logística y los operativos de seguridad para recibir a cientos de aficionados.

La transmisión del encuentro está programada desde las 11:00 de la mañana, y el recinto será sede no sólo del debut de la Selección Mexicana, sino también de cerca de 50 partidos a lo largo del torneo.

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Además, campechanos y visitantes también podrán seguir las acciones del encuentro en una plaza comercial de la capital campechana, que se sumará al ambiente futbolero con la transmisión del partido en sus instalaciones, ofreciendo otra alternativa para quienes deseen vivir la emoción del debut tricolor en un ambiente familiar.

La ceremonia inaugural comenzará alrededor de las 12:30 horas, mientras que el silbatazo inicial del México contra Sudáfrica está previsto para las 14:00 horas, tiempo de Campeche.

Con pantallas gigantes, ambiente festivo y el entusiasmo de los aficionados, Campeche se suma a la celebración mundialista, permitiendo que la pasión por el futbol se viva más allá de los estadios.