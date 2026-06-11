Exigen reconocer concubinato LGBTIQ+ en Campeche

El derecho de las personas del mismo sexo a constituir un concubinato continúa siendo una “deuda histórica” en Campeche, ya que la ley solo reconoce el modelo tradicional hombre–mujer, lo que refuerza estigmas y discriminación.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam), entre 2024 y 2026 se han atendido al menos cinco casos por la falta de reconocimiento del concubinato igualitario; en varios de ellos, las personas afectadas han tenido que recurrir al amparo para acceder a derechos como seguridad social, vivienda o pensión alimenticia, entre otros.

Por ello, esta mañana el organismo, junto con colectivas de la comunidad LGBTTTIQ+ de municipios como Campeche, Carmen, Champotón, Escárcega y la región del Camino Real, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Concubinato Igualitario. La propuesta busca reformar y armonizar el Código Civil local con disposiciones de tratados internacionales y criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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La ombudsperson Ligia Nicte-Há Rodríguez Mejía, explicó que el Código Civil estatal mantiene una redacción que solo reconoce el concubinato heterosexual, en contravención de criterios de la Corte que han establecido el derecho de todas las personas a formar una familia sin importar su orientación sexual.

Aunque el matrimonio igualitario ya está reconocido en la entidad, el concubinato sigue excluyendo a las parejas del mismo sexo, lo que las obliga a promover juicios de amparo para obtener el reconocimiento legal de relaciones que, en la práctica, ya funcionan como familias.

Rodríguez Mejía detalló que la iniciativa busca eliminar disposiciones discriminatorias y garantizar el acceso igualitario a los derechos derivados del concubinato.

Por su parte, Rocío Hernández Pérez, presidenta de “Unidos por una Vida Digna A.C.”, señaló que miles de personas de la diversidad sexual viven en unión libre, pero carecen de una figura jurídica que proteja el patrimonio construido en común, así como derechos relacionados con seguridad social, vivienda y protección familiar.

La activista confió en que el Congreso del Estado apruebe la iniciativa, al considerarla un acto de justicia y reconocimiento para familias diversas que han permanecido en un vacío legal.

La titular de la Codhecam añadió que la falta de reconocimiento del concubinato igualitario impacta la vida cotidiana de las parejas del mismo sexo. Entre los casos documentados se encuentran personas a quienes se les ha negado información médica sobre su pareja hospitalizada, pese a haber convivido durante años.

También relató situaciones en las que, tras una enfermedad grave o una discapacidad adquirida, familiares de una de las partes han expulsado del hogar a la pareja sobreviviente o cuidadora, aprovechando la falta de reconocimiento legal de la relación.

Además, advirtió que esta ausencia jurídica dificulta el acceso a prestaciones como servicios médicos, pensiones, seguridad social y otros beneficios disponibles para parejas heterosexuales en unión libre.

Respecto a la discriminación hacia personas de la diversidad sexual, informó que en este 2026 la Comisión ha recibido dos quejas formales, mientras que en 2025 atendió tres y una cantidad similar en 2024.

Finalmente, las organizaciones promoventes señalaron que la aprobación de la reforma representaría un avance importante para garantizar la igualdad jurídica de todas las familias en Campeche y eliminar una de las últimas barreras legales que enfrentan las parejas del mismo sexo en la entidad.