Automovilista embiste a motociclista y huye en la colonia Esperanza de Campeche

Los estafadores no descansan y han visto en el sector de la vivienda social una oportunidad de abusar de los más desfavorecidos en el Estado, incluso haciéndose pasar por gestores institucionales.

Noticia Destacada Campeche acumula 10 denuncias por fraudes ligados a programas de vivienda

La Comisión de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Estado de Campeche (Codesvi) reconoció que este problema ha generado que, en lo que va del año, haya registro de 10 casos de intento de estafa, mismos por los cuales se han iniciado procedimientos legales ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam).

La titular de la Codesvi, Elvira de la Peña Abreu, reconoció que siguen impulsando campañas de prevención en coordinación con autoridades federales, pues el programa de “Viviendas del Bienestar”, entre otros, es una de las iniciativas de las cuales se aprovechan.

Dijo que uno de los mecanismos de intentos de fraudes es cuando los estafadores aseguran que pueden separar un terreno u hogar de interés social a los ciudadanos, lo cual es completamente falso, pues los trámites son personales ante las instancias correspondientes.

Pese a lo anterior, reconoció que hay muchos casos más donde los ciudadanos evitan iniciar el procedimiento legal correspondiente, pese al acompañamiento que da la misma institución a estos casos.

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JGH