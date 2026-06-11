Desplome de la construcción arrastra economía campechana

Con una caída de 7.6 por ciento durante el primer bimestre de 2026, Campeche se ubicó como la quinta Entidad del país con el peor desempeño en el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados revelan que el Estado registró cifras negativas en tres de los principales sectores evaluados: actividad industrial, con una disminución de 7.4 por ciento; minería, con una baja de 5.2 por ciento; y construcción, que reportó un desplome importante del 24.3 por ciento.

Por el contrario, los únicos sectores con números positivos fueron el de generación y transmisión con un promedio de 16.7 por ciento, así como las industrias manufactureras con 0.3 por ciento.

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Los ciudadanos Luis, Manuel, Abelardo y José reconocieron que el tema es delicado y que una de las principales peticiones de la base trabajadora desde hace muchos años es la presencia de mayor número de empresas en el Estado.

Aceptaron que incluso hay quienes dejan sus comunidades para buscar mejores oportunidades o dedicarse al sector informal, ya que hay días donde ganan más que en un trabajo formal.

Quien dio detalles acerca de la caída de sus ingresos fue Abelardo, quien recordó que hace unos años regresaba de sus viajes de tres a cinco días con más de cinco mil pesos de ganancia, pero ahora si bien le va saca para el día, eso si logra vender los productos marinos que obtiene, pues la situación económica está deprimida.

Improductivos

En cuanto a las entidades con el peor registro al primer bimestre de 2026, Quintana Roo ocupó el lugar número uno con -23.7 por ciento; de ahí sigue Morelos con -12.5, Durango con -10.6, Coahuila con -7.9 y Campeche con -7.6.

A quienes les fue bien en el periodo fue a Hidalgo, con 20.7 por ciento, de ahí lo secunda Nayarit con 10.1, Tamaulipas con 14.0, Puebla con 7.4, así como Chiapas con 7.1.

Con respecto a los estados del Sureste, solamente uno reportó crecimiento; el resto arrojó números negativos. La lista quedó de la siguiente manera: Quintana Roo con -23.7 por ciento, seguido de Campeche con -7.6, Yucatán con -0.8 y Tabasco con un 1.3.