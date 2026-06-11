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Nacionales CONADE 2026: Campeche no supera el medallero de 2025 y el INDECAM justifica los resultados

Campeche obtuvo 66 medallas en las Olimpiadas Nacionales 2026, seis menos que en 2025; INDECAM atribuye el resultado a una delegación más joven y reducida.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

11 de jun de 2026

1 min

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Campeche obtuvo 66 medallas en las Olimpiadas Nacionales 2026, seis menos que el año anterior.
Campeche obtuvo 66 medallas en las Olimpiadas Nacionales 2026, seis menos que el año anterior. / Especial

Por seis medallas Campeche no superó el número de medallas en el 2025, ya que obtuvo 72 mientras en este año solo 66, ya que fue una delegación pequeña y muchos son nuevos atletas.

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El director del Instituto del Deporte de Campeche, Francisco Menéndez Botanez, argumentó que se escaparon algunas medallas debido a la inexperiencia de quiénes asistieron a las Olimpiadas Nacionales de este 2026.

Aceptó que no se logró superar el número de medallas en oro que se logró el año pasado, aunque justificó que entre oro y plata sumaron 40 preseas en esta ocasión.

El año pasado, entre ambas medallas fueron 47, de las cuáles 25 fueron oro y 22 de plata, en este 2026 fueron 19 de oro y 21 de plata.

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JGH

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