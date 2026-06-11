Nacionales CONADE 2026: Campeche no supera el medallero de 2025 y el INDECAM justifica los resultados

Por seis medallas Campeche no superó el número de medallas en el 2025, ya que obtuvo 72 mientras en este año solo 66, ya que fue una delegación pequeña y muchos son nuevos atletas.

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El director del Instituto del Deporte de Campeche, Francisco Menéndez Botanez, argumentó que se escaparon algunas medallas debido a la inexperiencia de quiénes asistieron a las Olimpiadas Nacionales de este 2026.

Aceptó que no se logró superar el número de medallas en oro que se logró el año pasado, aunque justificó que entre oro y plata sumaron 40 preseas en esta ocasión.

El año pasado, entre ambas medallas fueron 47, de las cuáles 25 fueron oro y 22 de plata, en este 2026 fueron 19 de oro y 21 de plata.

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JGH