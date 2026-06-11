Violencia familiar en Campeche: Hombre es hospitalizado tras ser golpeado por sus propios hijos

Un hombre originario de la comunidad de Pich tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital General tras resultar con diversas lesiones en el cuerpo, luego de ser golpeado por sus propios hijos.

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Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en la comunidad, donde la víctima fue agredida físicamente por sus familiares; debido a las heridas que presentaba, fue necesario su traslado en ambulancia a la capital campechana para recibir atención médica especializada.

Al ingresar al nosocomio, el afectado presentaba golpes en el rostro y en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el antebrazo derecho.

Hasta el momento no se reportan personas aseguradas por este caso, mientras que la víctima fue orientada para acudir ante la Fiscalía e interponer la denuncia correspondiente por el delito de lesiones.

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JGH