Alumnas de la ENLEP de Hecelchakán se van al Mundial

Con trabajo y esfuerzo, 20 alumnas de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar (ENLEP) “Profesor Pastor Rodríguez Estrada”, módulo de Hecelchakán, ya se encuentran viajando a Monterrey para vivir la experiencia del Mundial entre Suecia y Túnez, luego de ganar un concurso de Murales Mundialistas, informó la directora María Eliud Reyes Pinzón.

Las ganadoras señalaron que su participación en la elaboración de los murales estuvo marcada por la pasión, la disciplina y la perseverancia, convirtiendo el proyecto en una realidad. Las jóvenes estudiantes expresaron sentirse motivadas por sus docentes y sus padres, agradeciendo la oportunidad que recibieron.

Asimismo, destacaron que creen en la educación y en los sueños, mismos que hoy ven materializados al tener la oportunidad de viajar y disfrutar de esta experiencia relacionada con el futbol en la ciudad de Monterrey.

Las estudiantes de Hecelchakán participaron en una convocatoria nacional en la que fueron invitadas a concursar junto con alumnos de diversas instituciones educativas del país.

De acuerdo con la información proporcionada, se elaboraron alrededor de 4 mil 600 murales por estudiantes de 264 Escuelas Normales, Tecnológicos y Universidades de todo México.

Con orgullo, las alumnas compartieron su satisfacción por haber resultado ganadoras, obteniendo como premio 20 boletos que les permitirán vivir esta experiencia. Indicaron que este logro las impulsa a seguir esforzándose y superándose académicamente.

La escuela tiene como sede las instalaciones de la Escuela Secundaria “Cabalán Macari” en la ciudad de Hecelchakán, donde alumnas y alumnos trabajan diariamente para alcanzar sus metas y fortalecer su formación profesional.

“Cuando las cosas se hacen con amor, los sueños se hacen realidad. Ganamos con amor por la educación, por los jóvenes, por Hecelchakán y por nuestros alumnos”, expresó la directora María Eliud Reyes Pinzón, quien destacó que este logro representa también el cumplimiento de un sueño para las estudiantes que próximamente concluirán sus estudios.