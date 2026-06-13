Partidos del Mundial 2026 del 15 de junio: goles, resultados y quiénes ganaron

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 concluyó este lunes 15 de junio con cuatro encuentros correspondientes a los Grupos G y H. Destacan el debut de España ante Cabo Verde y el atractivo choque entre Uruguay y Arabia Saudita.

Resultados de hoy en el Mundial 2026 (15 de junio)

Grupo G

Irán 2-2 Nueva Zelanda

Bélgica 1-1 Egipto

Grupo H

Arabia Saudita 1-1 Uruguay

España 0-0 Cabo Verde

Resumen de la jornada

La actividad de este lunes terminó con cuatro empates, por lo que los Grupos G y H quedaron completamente igualados tras la primera fecha.

La principal sorpresa fue el 0-0 entre España y Cabo Verde, mientras que Uruguay tampoco pudo pasar del empate ante Arabia Saudita. Bélgica igualó con Egipto e Irán rescató un 2-2 frente a Nueva Zelanda.

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