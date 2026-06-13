Síguenos

Última hora

Campeche

Alumnos destacados de Hecelchakán representarán al Cabildo Infantil tras ganar en oratoria

Deportes

Partidos del Mundial 2026 del 15 de junio: goles, resultados y quiénes ganaron

Consulta los horarios para México, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, además de dónde ver cada partido en vivo.

Ana García

Por Ana García

15 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

España se estrena en el mundial
España se estrena en el mundial

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 concluyó este lunes 15 de junio con cuatro encuentros correspondientes a los Grupos G y H. Destacan el debut de España ante Cabo Verde y el atractivo choque entre Uruguay y Arabia Saudita.

Resultados de hoy en el Mundial 2026 (15 de junio)

Grupo G

  • Irán 2-2 Nueva Zelanda
  • Bélgica 1-1 Egipto

Grupo H

  • Arabia Saudita 1-1 Uruguay
  • España 0-0 Cabo Verde

Resumen de la jornada

La actividad de este lunes terminó con cuatro empates, por lo que los Grupos G y H quedaron completamente igualados tras la primera fecha.

La principal sorpresa fue el 0-0 entre España y Cabo Verde, mientras que Uruguay tampoco pudo pasar del empate ante Arabia Saudita. Bélgica igualó con Egipto e Irán rescató un 2-2 frente a Nueva Zelanda.

¿Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026 en México?

Los encuentros del Mundial 2026 pueden seguirse en México a través de:

La disponibilidad puede variar según cada partido y los derechos de transmisión en territorio mexicano.

Te puede interesar