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Pareja de tucanes causan curiosidad en la zona urbana de Cantemó, Campeche

Los ejemplares fueron vistos nuevamente en la Aguadita de Cantemó, donde ciudadanos aprovecharon para fotografiarlos.

Por Jorge May Sosa

14 de jun de 2026

1 min

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La pareja de tucanes se ha convertido en uno de los habitantes más queridos y fotografiados
La pareja de tucanes se ha convertido en uno de los habitantes más queridos y fotografiados / Jorge May Sosa

La peculiar pareja de coloridas aves, más conocidas ahora como Los Tucanes de Cantemó, siguen causando admiración y curiosidad entre la gente a su paso,

Este domingo por la mañana, en las inmediaciones de la llamada Aguadita de Cantemó en el Infonavit Moch Cohuó, los populares ejemplares se dejaron apreciar desde las alturas y copas frondosas del majestuoso árbol de Pich. Por Esto ! captó el momento en el que al menos dos curiosos aprovecharon esta valiosa oportunidad para captar el momento y subirlo en sus redes sociales.

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“Ya me habían hablado de ellos; sin embargo, es la primera vez que los veo a todo color. Sorprendente que en plena zona urbana podamos apreciar estas aves” destacó el joven Carlos Ramiro Chablé.

Entre un hoyo de sus frondosas ramas, esta pareja de tucanes encontró el refugió perfecto para comenzar su historia. Desde entonces, su presencia ha cautivado a los ciudadanos del lugar, que se han convertido en silenciosos guardianes, velando cada día por su bienestar.

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