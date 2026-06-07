Comisaría en Hecelchakán pide una depuración de ejidatarios que ya vendieron su derecho

En reunión ejidal se pidió que todos los ejidatarios tengan en mano su derecho agrario vigente y comprueben su legalidad, su uso común y puedan seguir como ejidatarios. Quien carezca de ello o no la tenga vigente, se tomara carta en el asunto, explicó el comisario ejidal, José Gabino Uitz Yah, quien dijo que algunos campesinos ya vendieron sus derechos como el caso del señor Rubén Chable Can, quien ya no tiene su uso común y se debe depurar del padrón ejidal.

Aseguró que "la tercera ampliación forestal, que se ubica en los costados de la jurisdicción de Candelaria, ya la invadieron casi a la mitad de las 95 mil hectáreas y se tiene carretera, luz eléctrica, escuelas, agua potable, entre otros, y lo que queda se debe negociar, de lo contrario se va a invadir como hizo el señor Rubén Chable Can, ejidatario de Pomuch, quien negocio sus 60 hectáreas al invasor Alfredo Nieto Martínez, que ya tienen hasta el título de propiedad y notariado. Todo lo hizo a escondidas, a espaldas del ejido".

El presidente del consejo de vigilancia, Roger Felipe Aban Tuz, explicó sobre el número de hectáreas que tiene la ampliación forestal, sin equivocarse, dijo tener 95 mil hectáreas asentado en el libro de actas y según restando lo que ya se invadió, quedan 45 mil a 50 mil hectáreas.

Noticia Destacada Champotón se prepara con jerseys de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

Continua las invasiones sobre invasiones, todos están tomando terrenos sin que sean detenidas, pero tampoco están pagando y se debe negociar con los mismos y serán llamados para una reunión en las secretarías de Campeche, aseguró.

Todos los presentes de la reunión dijeron que se debe depurar el padrón por la existencia de gente que no tiene bien sus documentos, por discrepancia entre familias y si no hay acuerdos entre ellos no se les puede pagar, se puede poner en subasta el derecho, dijo el comisario.

Quienes ya vendieron sus derechos se les depura del padrón, así como quienes murieron y no hubo sucesores y pasaron muchos años no se puede rescatar, por ello próximamente se les va a requerir sus derechos vigentes y quienes no lo tengan no podrán cobrar un solo peso de indemnizaciones.