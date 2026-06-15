Divorcios impulsan deserción escolar en Campeche

Los divorcios de los padres están generando un fuerte impacto emocional en jóvenes del Camino Real, convirtiéndose en una de las principales causas de deserción en educación superior. En el Instituto Tecnológico de Calkiní (Itescam), 132 estudiantes abandonaron sus estudios en el último año por motivos personales y familiares, cifra menor a los 160 del ciclo anterior.

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La institución reconoce que la salud mental es un reto prioritario tras la pandemia, ya que problemas económicos y familiares afectan el bienestar y derivan en abandono escolar. Actualmente, cerca del 15% de los casi dos mil alumnos ha requerido atención por ansiedad, estrés o conflictos familiares, por lo que se han fortalecido las áreas psicopedagógicas y de tutorías.

En seguridad, el plantel mantiene coordinación con autoridades y no se han registrado incidentes graves. También se trabaja con padres y escuelas de origen para detectar problemas a tiempo.

El Itescam recibió 707 nuevos estudiantes de distintos municipios de Campeche y Yucatán, logrando un crecimiento del 10%.

La institución concluye que la salud mental debe atenderse de forma conjunta entre familia, escuela y sector salud para prevenir deserción, violencia y bullying.