Padres de familia alertan peligro cerca de jardín de niños en Ciudad del Carmen

Vecinos de la colonia Francisco I. Madero reportaron el mal estado de una rejilla de alcantarilla ubicada sobre la calle 20 de noviembre. De acuerdo con los afectados, esta situación representa un riesgo para automovilistas, motociclistas y peatones, pero además cobra especial relevancia al estar ubicada a un costado del jardín de niños María Enriqueta González Castillo, a donde diariamente utilizan dicha vialidad para llegar al centro educativo.

Según los habitantes del sector, la calle, aunque es angosta, tiene una gran cantidad de tránsito pues forma parte de los alrededores de la central de autobuses de pasajeros, además de contar con un paradero de combis colectivas que viajan a Isla Aguada y Sabancuy, lo que obliga a que esas unidades, más grandes y con carga, transiten por la arteria.

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Derivado de este tráfico constante, la reja de la alcantarilla sucumbió al peso y está en muy mal estado. Los vecinos argumentaron que recurrieron a los medios de comunicación en vista de que la Dirección de Obras Públicas ha ignorado la petición de reparación, convirtiéndose en una trampa severa para quienes transitan en carros, motocicletas o bicicletas.

Explicaron que, por las condiciones de la calle, los conductores no logran percatarse del mal estado de la alcantarilla y se dan cuenta al caer abruptamente. En algunas ocasiones han sido testigos de pinchaduras de llantas y de caídas de motociclistas y ciclistas.

Los habitantes de la calle 20 de noviembre refirieron que algunos padres de familia que circulan a diario fueron víctimas de la alcantarilla; ahora prefieren pasar por los extremos de la vialidad, con el temor de que en algún momento colapse la rejilla.

Solicitaron la intervención urgente de Obras Públicas para reparar la alcantarilla y evitar accidentes mayores, además de recomendar a quienes transitan por la zona extremar precauciones. También llamaron a que alguna otra dependencia municipal tome medidas, pues los daños en los alrededores de la terminal de autobuses se deben a que sus pesadas unidades transitan por zonas donde no deberían, aunque aclararon que las combis colectivas sí circulan por ahí.