Vecinos de Carmen vigilarán aplicación de recursos en obras públicas

Las obras públicas en Ciudad del Carmen deben contar con la participación y aprobación de los vecinos mediante la integración de comités ciudadanos, los cuales también tienen la responsabilidad de vigilar la correcta aplicación de los recursos y el desarrollo de los proyectos. Recientemente, el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) anunció la consulta pública para un proyecto en la colonia Limonar, donde deberá aplicarse lo establecido en la ley con el Presupuesto Participativo.

De acuerdo con Eduardo Vela Magaña, director de Desarrollo Social, la participación ciudadana en la ejecución de obras públicas ha cobrado mayor relevancia en los últimos años. Actualmente los vecinos no solo son informados sobre los proyectos, sino que también tienen la facultad de autorizarlos, supervisarlos y reportar irregularidades.

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El funcionario detalló que se brindó apoyo al IEEC para la conformación de un comité en la colonia Limonar, aclarando que estos ejercicios forman parte de los procedimientos obligatorios de participación ciudadana. La consulta ciudadana se realizará el 5 de julio y corresponde a la construcción del andador Arroyo Grande.

Antes de iniciar cualquier proyecto se realizan reuniones con habitantes para conformar un comité vecinal integrado por un presidente, secretario y vocales, quienes representan a la comunidad durante el proceso. Las modificaciones normativas refuerzan la necesidad de que la ciudadanía participe activamente, pues además de ser requisito para auditorías, permiten que los vecinos opinen sobre aspectos específicos de las obras.

Los comités ciudadanos pueden intervenir en decisiones sobre banquetas, rampas, tuberías, accesos y adecuaciones urbanas, garantizando que la infraestructura se adapte a las necesidades reales del entorno. La consulta se realiza mediante convocatorias abiertas y los vecinos eligen a mano alzada a los integrantes del comité de vigilancia.

Aunque no existe un número mínimo de asistentes, se busca la mayor participación posible para garantizar respaldo comunitario. Además de autorizar las obras, los comités tienen una función de vigilancia permanente, recibiendo información sobre montos de inversión, recursos y alcances del proyecto.

En términos generales, este esquema ha permitido resolver diferencias antes de que se conviertan en conflictos mayores. Un caso conocido ocurrió en la colonia San Miguel, donde se decidió no ejecutar una obra y destinar los recursos a otro proyecto.

Finalmente, se destacó que este modelo fortalece la rendición de cuentas y permite que la población tenga participación activa en el destino de los recursos públicos destinados a infraestructura urbana.