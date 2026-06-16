Falta de permisos municipales retrasa construcción de 303 viviendas en Campeche

Las trabas municipales, como en el fraccionamiento El Tamarindo, donde se busca edificar 303 hogares, es uno de los factores que han generado un rezago en el avance del programa federal de las Viviendas del Bienestar en el Estado.

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El titular de la Secretaría de Bienestar en Campeche, Esteban Hinojosa Rebolledo, recordó que la entidad está por debajo del avance promedio nacional, que es mayor al 30 por ciento.

Lamentó la situación y recordó que en el Estado, el municipio de Campeche es el único con problemas, pues en otras zonas, como Escárcega, ya se estima entregar las primeras casas a sus beneficiarios en diciembre de este año.

Cabe recordar, en El Tamarindo las obras fueron suspendidas por no existir una licencia de construcción, misma que ya había sido solicitada al Ayuntamiento de Campeche. Hasta ahora se estima que las labores se reanuden entre los siguientes cuatro meses.

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JGH