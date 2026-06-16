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Tráiler cargado de soya se accidenta en carretera Campeche–Champotón

Un tráiler cargado de soya se salió de la carretera Campeche–Champotón tras impactarse contra un muro de contención, provocando el desprendimiento de sus ejes.

Por Jorge May

16 de jun de 2026

1 min

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No se reportan lesionados ni rapiña tras percance carretero
No se reportan lesionados ni rapiña tras percance carretero

Un tráiler que transportaba soya terminó fuera de la cinta de rodamiento sobre la carretera federal Campeche–Champotón.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:20 horas sobre el tramo referido, a la altura de la zona de cocteleros.

Sobresalió que el chofer perdió el control del volante, se impactó contra el muro de contención, lo que habría provocado el desprendimiento de sus ejes.

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Finalmente, la pesada unidad de carga terminó fuera de la cinta de rodamiento. Hasta el momento no hay datos oficiales que confirmen o descarten si hubo personas lesionadas tras este percance. Tampoco hay reportes de rapiña.

La Guardia Nacional (GN) ya se encuentra en la zona para abanderar el siniestro, proceder al levantamiento de la unidad y al traspaso de la mercancía.

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