Motociclista resulta lesionado tras choque provocado por automovilista en Ciudad del Carmen

Un motociclista sufrió diversos golpes en el cuerpo luego de verse involucrado en un accidente de tránsito provocado presuntamente por un automovilista que le cortó la circulación en calles de la colonia Burócrata.

Noticia Destacada Caballitos de mar en riesgo por sobreexplotación y pesca de arrastre

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 56, en el cruce con la calle 33-A, frente a una sucursal de Farmacias Similares, donde fue necesaria la intervención de elementos de Tránsito Municipal para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

De acuerdo con la posición final de las unidades involucradas y los primeros datos recabados en el lugar, el conductor de una motocicleta marca Italika, de colores negro y verde, con placas de circulación 10GYM2 del estado de Campeche, transitaba con aparente preferencia sobre la avenida 56 con dirección hacia las instalaciones de la Cruz Roja.

Sin embargo, al llegar al cruce con la calle 33-A, el conductor de un automóvil Suzuki color amarillo, con placas DGM-325-C del estado de Campeche, habría intentado ganarle el paso al motociclista, invadiendo su trayectoria y cortándole la circulación.

Debido a la cercanía de la maniobra, el motociclista no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra las puertas del costado izquierdo del vehículo particular. Tras el fuerte golpe, el conductor de la unidad de dos ruedas cayó sobre la carpeta asfáltica, resultando con lesiones y golpes en distintas partes del cuerpo.

Testigos del percance solicitaron apoyo de las autoridades, por lo que minutos después arribaron peritos de Tránsito para tomar conocimiento de los hechos y efectuar el deslinde de responsabilidades. Mientras se desarrollaban las diligencias, ambos vehículos fueron orillados para liberar la circulación y evitar mayores afectaciones al tránsito vehicular en la zona.

Finalmente, se informó que los conductores involucrados lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales y la atención de las lesiones sufridas por el motociclista, mediante la cobertura del seguro del automóvil responsable.

Una vez concluidos los trámites correspondientes y alcanzado el convenio entre las partes, ambos conductores se retiraron del lugar sin necesidad de que el caso fuera turnado ante otras instancias.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH